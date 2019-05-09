Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич не вошел в окончательный состав сборной России, которая 10 мая стартует на чемпионате мира в Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Как говорится в сообщении пресс-службы, штаб сборной России благодарит защитника за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем.

Ранее стали известны сочетания звеньев сборной России на первой тренировке в Братиславе.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует 10 мая. Первый матч на турнире россияне сыграют против Норвегии. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.