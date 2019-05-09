Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни в своем Instagram опубликовал пост с поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая, с Днем Победы», — написал Данни на своей страницы под фотографией времен его выступлений за «Зенит». На фото португалец вместе с командой идет в футболках с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто».

Напомним, Мигель Данни выступал за петербургский «Зенит» с 2008 по 2017 год, в составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также выиграл в своем первом матче за клуб Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Данни посетит матч чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Об этом в интервью порталу Sport24 заявил российский телекомментатор Геннадий Орлов.