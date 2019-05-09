Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Лахиялова, арбитры на поле могут в одинаковых ситуациях принимать разные решения, это двойные стандарты, и то же самое происходит в случае Кокорина с Мамаевым.

«Для сравнения: недавно в Подмосковье трое сотрудников правоохранительных органов насмерть забили взрослого человека. Суд выносит по ним решение: отпустить под домашний арест. А здесь стулом, видите ли, ударили чиновника в ходе конфликта!» — заявил Лахиялов, слова которого приводит «Евро-футбол».

Он также добавил, что иногда чиновники, политики, депутаты, бюрократы своим поведением сами могут вызывать желание дать им стулом. Экс-футболист считает, что суд принял несправедливое решение, а максимум, который светил игрокам, – уловный срок.

Напомним, вчера, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.