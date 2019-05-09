Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, готов ли видеть в команде Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По его мнению, это классные футболисты, и он, конечно, не откажется от них, но «Урал» не потянет зарплаты игроков. Иванов считает, что свое наказание они получили, суд вынес решение.

«Я с удовольствием бы взял и того и другого. Думаю, «Зенит» не отпустит Кокорина. Про «Краснодар» не знаю. У Мамаева будут какие-то приглашения. Если не будут, то мы готовы взять, я это с самого начала заявлял, потому что это футболисты высокого уровня для нашего чемпионата. Поэтому все может быть», — сказал Иванов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 8 мая, Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.