Наставник сборной России Илья Воробьёв рассказал о том, почему на чемпионате мира не сыграет Богдан Киселевич. Напомним, что сегодня стало известно, что Богдан покидает расположение сборной, а другой защитник Никита Задоров приезжает в команду.

Воробьев объяснил, что Киселевич хоть и был два чемпионата мира подряд основным игроком сборной, но пауза без игр в НХЛ на нем сказалась. Конкуренция же в сборной высока: в команде ждут Гаврикова и Задорова, на которых рассчитывают.

Также Воробьев сказал, что скоро можно будет ожидать еще отцепления защитников, которых в команде перебор.

«Завтра будет состав на игру, а потом будем смотреть по ситуации. Мы пока думаем, как это правильно сделать. Либо завтра заявим всех, либо ещё день-два подождём», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Сборная России стартует на турнире завтра матчем с Норвегией. ЧМ-2019 пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.