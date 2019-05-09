Защитник «Торонто» и сборной России Никита Зайцев рассказал, почему по прилету в Братиславу на чемпионат мира по хоккею часть игроков сборной России отказалось давать автографы. Оказалось, что сборную встречали перекупщики.

Как объяснил Зайцев, команду встречали не болельщики, а те люди, которые собирают карточки с автографами для продажи. Также Зайцев поведал, что вся команда настроена на турнир по-боевому — все-таки уже давно команда не выигрывала чемпионат мира. Никита рассказал о своих обязанностях в сборной, отметив, что они отличаются от клубных.

«Хорошо, что уже добрались до Словакии и начали кататься, уже завтра матч. Арена классная, раздевалка у нас отличная, настроение хорошее, тем более сегодня День Победы, великий праздник», — приводит слова Зайцева Sport 24.ru

ЧМ по хоккею стартует 10 мая и продлится до 26-го числа. Команда Ильи Воробьева попала в одну группу со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии, а первый матч сыграет завтра с норвежцами.