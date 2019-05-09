Форвард «ПСЖ» Неймар подал апелляцию на трехматчевую дисквалификацию в еврокубках. Санкции были наложены на бразильскую суперзвезду дисциплинарным комитетом УЕФА.

Неймар не должен играть в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках. Бразильцу досталось за его поведение после матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда он оскорбил официальных лиц встречи «ПСЖ»-«Манчестер Юнайтед».

Ключевым эпизодом той игры был пенальти, который словенский судья Дамир Скомина назначил в пользу «МЮ» в концовке. Именно он вывел английский клуб в четвертьфинал.

«Это позор! Четыре человека, которые ничего не понимают в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Он не мог положить свои руки на спину», — написал Неймар в инстаграме после матча, сопроводив запись оскорбительным выражением.

Как сообщает L’Еquipe, Неймар может самостоятельно защитить себя на слушании Апелляционного комитете в Ньоне в штаб-квартире УЕФА. Пока не назначена дата слушания.

» ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции в этом сезоне, а потому выступит на групповом этапе Лиги Чемпионов.