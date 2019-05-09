Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обеспокоен проблемами России в социальной сфере и окружающей среды. Регионы пустеют — все переезжают в Москву.

Шлеменко сказал, что в России населенные пункты исчезают тысячами. Людям там нечего делать. По словам спортсмена, он живет в городе миллионике и начинает сомневаться, что это действительно миллионик.

«У нас люди просто бегут. В Москве этого не понять, потому что все лучшие умы переезжают в Москву», — рассказал Шлеменко на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Шлеменко призвал, что нужно что-то делать, поскольку России теряет территории Сибири и Дальнего Востока..

Напомним, что российский боец ММА выступит на турнире RCC 6 в Челябинске. Шлеменко проведет бой с бразильцем Вискарди Андраде. Изначально планировалось, что главный бой турнира проведёт Александр Емельяненко, однако его поединок был отменён из-за инцидента в Кисловодске.