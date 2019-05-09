Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм лишился водительских прав. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» наказан за использования мобильного телефоном за рулем автомобиля.

Мужчина пользовался девайсом во время того, как вел свой Bentley стоимостью 100 тысяч фунтов по улице Great Portland 21 ноября 2018 года. Инцидент был рассмотрен магистратским судом Бромли

Уже после этого Бекс нарушил правила, за которое наказан не был. В январе нынешнего года Бекхэм двигался по западному Лондону со скоростью 59 миль в час все на том же «Бентли», в то время как максимальная допустимая скорость в этом районе составляет 40 миль в час. Нарушение правил зафиксировали камеры видеонаблюдения, но 43-летний англичанин ушел от возмездия с помощью адвоката.