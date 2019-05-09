Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выступит на турнире в Петербурге в сентябре. Из-за этого он даже отказался от участие в домашнем турнире в Женеве, который называется Кубок Лэйвера.

По словам Вавринки, участие в домашнем турнире обсуждалось им на протяжении года — как с Федерером, так и с менеджерами турнира. Последние переговоры прошли в Австралии, где было сделано несколько предложение, которые не устроили Стэна.

«Когда прозвучала фраза «Это последнее предложение», я понял, что не сыграю в Женеве», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

Вавринка признался, что хотел бы сыграть на домашнем турнире, где его хотел видеть и Роджер Федерер. Через несколько дней после отказа Вавринка сообщил организаторам, что выступит на St. Petersburg Open.

Напомним, что в 2018 году на St. Petersburg Open Вавринка добрался до полуфинала.