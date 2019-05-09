Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему развел сочетание двух суперзвезд Евгения Малкина и Никиты Кучерова по двум разным тройкам.

По словам Воробьева, в сборной надеялись, что они сыграются вместе — это было бы действительно интересное сочетание.

«Пока не кликает. Поэтому ищем другие варианты», — отметил Воробьев.

В первом матче чемпионата мира в Братиславе против Норвегии, который состоится 10 мая, Евгений Малкин сыграет в тройке с Михаилом Григоренко и Евгением Дадоновым. Кучеров же выйдет в сочетании с Артемом Анисимовым и Никитой Гусевым.

Оба хоккеиста будут пересекаться на льду в большинстве.