Бывший форвард СКА Патрик Торесен в четверг сыграет против сборной России за команду Норвегии. Перед матчем он поделился ожиданиями и отметил, что постарается взять после игры клюшку игроков «Вашингтона». Для сына, который болеет за «кэпиталз» в НХЛ.

Также Торесен отметил, что Норвегия будет играть против одного из главных фаворитов турнира — у России очень сильная команда, особенно в нападении. В команде Торесена знают всех игроков сборной России и попытаются показать против них свой лучший хоккей.

«Для меня, конечно, особенный матч. Всегда матчи против бывших одноклубников особенны», — сказал Торесен.

Торесен отметил, что мечтой команде на этом турнире будет выход в четвертьфинал.