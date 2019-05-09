Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что уфимский клуб может пригласить полузащитника Павла Мамаева. Насчет приглашение опального хавбека в клубе подумают.

Газизов отметил, что приговор Кокорину и Мамаева жестковат, поскольку ребята и так уже за все ответили. Гендиректор призвал не торопиться по поводу приглашения Мамаева в «Уфу» — нужно подождать пока игрок освободиться из тюрьмы.

«Пусть все в начале произойдет — потом будем думать», — цитирует Газизова Sport24.

Напомним, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого приговорены к полутора года колонии общего режима. Мамаев получил на один месяц меньше — год и пять.

Напомним, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов также готов пригласить Мамаева в клуб, считая его классным футболистом.