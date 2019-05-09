Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова готовится отмечать 74-ю годовщины победы в Великой Отечественной войне. Фигуристка побывала в эфире Первого канала, где рассказала о том, какой след оставила война в ее семье, выразив отношение к празднованию победы.

По словам Загитовой, для ее семьи это очень важное событие. В прошлом году фигуристка спрашивала у своих родителей, кто у нее воевал. Воевал ее прадед под Вязьмой, где и захоронен. Также воевал другой прадедушка, которого призвали на войну в августе 1941 года — он имел очень много ранений, у него много орденов и медалей. Прадед Загитова вернулся с войны и работал кузнецом.

Также Загитова рассказала, как будет отмечать праздник. У нее в этот день отменяются тренировки, а мама с папой отменяют работу, чтобы готовится к празднованию. В прошлом году Загитова впервые побывала на московском параде и ей очень понравилось.

«Пришло реальное осознание, что такое 9 мая. Обычно я не сижу на трибунах, а тут позвали. Было очень важно придти и посмотреть это вживую», — сказала Загитова.

В минувшем сезоне Загитова завоевала золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в японской Сайтаме. Таким образом, фигуристка стала обладательницей всех международных титулов — Олимпийской чемпионкой, победительницей финала Гран-при, а также чемпионкой Европы и мира.