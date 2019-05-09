Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алину Загитова в эфире Первого канала рассказала историю о том, как уже после войны посмертно воссоединились ее предки — прапрабушка и прапрадушка.

«Мой прадед воевал под Вязьмой — там же был и захоронен. Мои бабушка с дедушкой обратились к тем людям, которые нашли его могилу. Забрали его землю, после чего моя бабушка отвезла эту землю на могилу моей прапрабаушки, тем самым воссоединив их. Очень трогательная история», — рассказала Загитова.

Напомним, недавно Загитова исполнила мечту слабовидящей девочки и провела с ней совместную тренировку.

Загитова является чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр, а также победительницей финала Гран-при. В минувшем сезоне россиянка выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме и стала первой российской фигуристкой, завоевавшей все главные титулы в карьере.