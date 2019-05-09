Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как в прошлом году впервые посетила московский парад.

«Когда я побывала в первый раз на московском параде мне очень понравилось — пришло реальное осознание, что такое 9 мая. Я была в Кремле, где очень красиво. Сидела на трибуне. Хотя обычно я там не сижу, но тут позвали. Было очень важно прийти и посмотреть это вживую. Больше все понравилось то, насколько все отточено. Для меня, как для фигуристки, для того человека, который занимается спортом, — это очень важно. Даже не представляю, сколько они тоже тренировались для такой четкости», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Также спортсменка вспомнила своих предков, которые воевали в Великой Отечественной войне и рассказала трогательную историю о том, как воссоединилась земля из могилы ее воевавшего прапрадедушки с захоронением ее прапрабабушки.

В прошедшем сезоне Загитова выиграла золотую медаль чемпионата мира в японской Сайтаме. Таким образом, фигуристка стала обладательницей всех международных титулов — Олимпийской чемпионкой, победительницей финала Гран-при, а также чемпионкой Европы и мира.