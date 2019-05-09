Чемпионом России по волейболу стал «Кузбасс» из Кемерово, который обыграв в финальной серии казанский «Зенит». Наставник «Зенита» Владимир Алекно объяснил причины поражения своей команды более низкой мотивацией.

По словам бывшего рулевого сборной России, игроки Кемерово были более голодными до побед в ментальном плане, а волейболисты «Зенита», напротив, были сытыми. Турнир выиграла более голодная команда.

«Все решила общая работа команды. Они хотели больше стать чемпионами, чем мы», — приводит слова Алекно твиттер российской Суперлиги.

Напомним, что «Кузбасс» стал чемпионом в среду, победив в серии «Зенит» со счетом 3-1. Команда из Кемерово впервые победила в чемпионате России, а казанский «Зенит» прервал гегемонию побед из пяти титулов подряд.