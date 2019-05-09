Экс-жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова изменяла футболисту.

По информации Star Hit, в начале мая Дарья отдыхала в Дубае со своим другом Геннадием Удуняном .Это адвокат, который представляет интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака — потерпевшего в инциденте со стулом. Пак стал фигурантом дела с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Свои отношения пара Глушакова-Удунян не афиширует. Сам Удунян состоит в браке и воспитывает с женой двух сыновей.

Напомним, Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. Пара оформила официальный развод в феврале. Суд обязал Глушакова выплачивать бывшей жене алименты в виде трети от своих доходов.