Столичный ЦСКА победил «Нижний Новгород» в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ и обеспечил этим себе путевку в полуфинал. Победа в матче со счетом 80:72 позволила ЦСКА выиграть серию со счетом 3-0.

С первой четверти подопечные Итудича уверенно выглядели на гостевой площадке, выиграв стартовый отрезок с разницей в шесть очков. Последующие две четверти армейцы только развивали преимущество. Провал в четвертой чуть сократил отставание в пользу ЦСКА.

Наиболее результативным игроком матча у победителей стал французский защитник Нандо де Коло, набравший 21 очко. Уилл Клайберн сделал дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.