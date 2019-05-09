Руководство «Реала» поддавливает своего недавнего лидера Гарета Бейла, надеясь, что валлиец скорее покинет команду.

По информации The Sun, в руководстве мадридского клуба были недовольны последним заявлением агента игрока Джонатана Барнетта. Тот сказал, что Бейл хочет отработать до конца свой контракт. Мадрид рассчитывает на то, что полузащитник сборной Уэльса летом все-такие уйдет. В «Реале» даже рассматриваеют возможность аренды игрока или выплатой компенсации футболисту, если он перейдет в другой клуб с понижением оклада. Если Бейл откажется от такого варианта, то «Реал» переведет его в дубль.

В текущем сезоне Бэйл провел за «Реал» 42 матча, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.