Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась разочарована в способностях своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. Экс-форвард СКА плохо выполнил фотоснимок супруги.

Пара проводит майские праздники за рубежом, где и произошла разочаровывающая Кудрявцеву ситуация.

Фотографируя Кудрявцеву, Макаров выполнил снимок, где та запечатлена со спины, при этом изображение сильно размыто.

«Попросила мужа сфотографировать красиво», – подписала фотку в своем инстаграме Кудрявцеву.

В комментариях звезду утешили. Подписчики Кудрявцевой попытались убедить, что все мужья обладают подобной проблемой — не умеют нормально фотографировать.

Один из фотографий гласил: «Они все одинаковые! Но иногда могут!»

Ранее Макаров выступал за «СКА», также был в составах «Динамо», ЦСКА и «Нефетехимика».