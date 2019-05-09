В третьем матче серии Единой Лиги ВТБ «Зенит» нанес поражение краснодарскому «Локомотиву-Кубани» со счетом 94:78. Таким образом, петербуржцы вырвались вперед в серии — 2-1.

Первая четверть закончилась вничью со счетом 23:23, а во второе и третьих отрезках команда Джоана Плазуыустроила настоящее пиршество трехочковых бросков. Всего за игру «Зенит» реализовал 12 трехочковых бросков.

Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс, набравший 23 очка и прибавивший к ним 14 подборов (шесть из них под чужим щитом). Любопытно, что счет встречи стал полным зеркальным отражением в недавней апрельской игре в СИБУР Арене — тогда победил «Локомотив-Кубань».

Четвертая игра в серии пройдет в субботу, 11 мая. В случае победы «Зенит» выйдет в полуфинал Единой Лиге ВТБ.