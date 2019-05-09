Экс-форварда «Зенита» Саломон Рондон признали лучшим футболистом «Ньюкасла» в текущем сезоне. Венесуэлец стал первым игроком нападения, который удостаивался этой награды со времен Алана Ширера. Легенда «Ньюкасла» стал лучшим в сезоне 2002/2203. Сейчас он один из первых поздравил Рондона с достижением. «Ты провел отличный сезон. Молодец! — написал Ширер в «виттере.

Рондон подчеркнул, что эта награда — заслуга его партнеров по команде и болельщиков, которые сражались за «Ньюкасл» в этом сезоне.

«Спасибо за потрясающую поддержку на стадионе!» — отметил Рондон.

29-летний венесуэлец перебрался в «Ньюкасл» на правах аренды из «Вест Бромвича» летом прошлого года. Его Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.

В в 32 матчах завершающегося сезона он забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Рондон принял участие в 47%, которые его клуб забил в АПЛ.

За тур до окончания чемпионата «Ньюкасл» находится на 14-м месте. т