Стала известна заявка сборной России на первый матч против Норвегии. В состав команды Ильи Воробьева пока внесен 21 хоккеист, возможная квота игроков составляет 25 игроков. В состав российской команды вошли три голкипера, пять защитников и 13 нападающих.

В заявку внесен защитник СКА Динар Хафизуллин, таким образом отцепить его уже не могут. Также в заявке находятся еще два нападающий СКА Сергей Плотников и Александр Барабанов. Из числа тех, кто находится в расположении сборной России в Братиславе, пока не заявлен нападающий Иван Телегин, а также защитники Артем Зуб и Артем Блажиевский.

Еще два защитника туда будут внесены позже — Никита Задоров и Владислав Гавриков точно не сыграют в первом матче против Норвегии.

Первый матч сборной России сыграют с Норвегией 10 мая в 17.15.