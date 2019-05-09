Швейцарский теннисит Роджер Федерер, который на данный момент является третьей ракеткой мирового рейтинга, преодолел отметку в 1200 побед в своей профессиональной карьере. Событие случилось после успеха швейцарца в матче с французом Гаэля Монфиса со счётом 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). При счёте 6:5 в третьем сете у Монфиса было два матчбола, но не смог их реализовать. Продолжительность встречи составила два часа три минуты.

За это время Федерер четыре раза подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал пять брейков. Монфис сделал семь эйсков и шесть двойных ошибок.

Теперь по количеству побед Федерер занимает вторую позицию за всю историю. Швейцарец уступает только американцу Джимми Коннорсу, у которого 1274 матча. Ближайший преследователь Федерера из действующих игроков — Рафаэль Надаль. Испанец имеет в активе 963 выигранных матча.