Нападающий «Барселоны» Луис Суарес 9 мая перенес операцию на травмированном колене. Футболист повредил мениск в матче с «Ливерпулем», в котором его команда уступила со счетом 0:4 и вылетела из Лиги Чемпионов на стадии полуфинала.

Артроскопическую операцию на правом коленном суставе сделал хирург Рамон Кугат под наблюдением медицинского штаба клуба. Оценка сроков восстановления уругвайца будут объявлены клубом позднее.

В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 49 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 13 глевых передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонским клубом истекает летом 2021 года. В «Барселону» он перебрался летом 2014 года из «Ливерпуля» за € 81,72 млн.