Грузинский хавбек«Крыльев Советов» Жано Ананидзе больше не выйдет на поле в матче РПЛ за «Крылья Советов. Обследование показало, что у игрока отек колена и он чувствует дискомфорт.

По словам Ананидзе, ему сделали МРТ, которая показала, что травма несерьезная, но из-за болей в коленей в оставшихся трех матчах он не сыграет. Не выйдет на поле и в стыках, поскольку не успеет набрать форму.

Сразу после травмы я выйти не смогу, так что, можно сказать, выбыл до конца сезона. Но всё могло быть гораздо хуже – после «крестов» повторная операция была у Зобнина, а сейчас у Жиго. Это такая травма, после которой появляются болячки, но, к счастью, у меня маленький отёк и ничего страшного», — приводит слова Ананидзе «Чемпионат».

26-летний Жано — воспитанник «Спартака». Всего за красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Соглашениет игрока с московским клубом действительно до лета 2021 года. В «Крыльях» футболист находится на правах аренды.