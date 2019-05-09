Россиянка Евгения Медведева поведала о том, почему сняла рубашку во время выступления. Фигуристка выступала с программой под песню Beautiful mess на шоу Stars on Ice 8 мая в канадском Виннипеге.

Медведева получила вопрос от болельщика под постом в инстаграме. Спрашивающий интересовался, был ли такой ход Медведевой запланирован. Медведева ответитила, что это было спонтанно — она не хотела так делать.

«Рубашка оторвалась перед самым выходом на лёд», — написала Медведева.

Недавно Евгения Медведева устроила спор с подписчицей, оставившей ей комментарий под фотографией в инстаграме. Болельщица призывала Медведеву писать на русском языке.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.