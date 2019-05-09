Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поблагодарила защитников родины в годы Великой Отечественной войны, поздравив всех с Днём Победы.

Белорусская спортсменка, отметил, что этот день — один из важнейших дней нашей истории. Домрачева заметила, что война — это наше историческое наследие. При этом не позитивное, а горькое и печальное. Домрачева подчеркнула, что нужно помнить это событие не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы нынешнее и будущее поколение избежало ошибок прошлого.

Домрачева сказала, что ей повезло — ей рассказали о прошлых событиях бабушки.

«Они — поколение, прошедшее через войну. Они пережили всё это, мы живём благодаря их отваге и подвигам. Давайте помнить. С Днём Победы!» — написала Домраева в инстаграме.

За свою спортивную карьеру Дарья Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира и один раз была обладательницей «Большого хрустального глобуса».