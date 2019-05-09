Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, чего она боится. В интервью канадскому изданию Winnipeg Free Pres, российская фигуристка призналась в необычной фобии.

«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», — сказала Медведева.

Когда Медведева видит бабочку, то начинается одновременно плакать и смеяться. Сама фигуристка не понимает, как и в какой момент появился этот страх. Медведева отметил, что встречала лишь одного человека с таким же боязливым отношениям к этим насекомым.

В минувшем сезоне Евгения Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру и переехала в Канаду. В первом сезоне после перемен в жизни Медведева завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в Сайтаме.