Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов принял участие в акции «Бессмертный полк». Нурмагомедов-старший рассказал об этом в инстаграме.

«Бессмертный полк имеет огромное значение для подрастающего поколения», — подписал пост папа Хабиба.

Напомним, что свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет на турнире UFC 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет текущий чемпион промоушена Дастин Порье. Порье завоевал титул в последнем поединке с Максом Холлоуэем, победив того решением судьей.

Ранее российский боец UFC отменил своё турне по Великобритании, которое он хотел провести в период с 12 по 15 июня.