Наставник «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником мадридской команды Лукой Модричем. Француз хотел прояснить будущее обладателя «Золотого мяча».

На встрече Зидан стал расспрашивать 33-летнего игрока сборной Хорватии о его планах на будущее, а также заверил Модрича, что рассчитывает на него в следующем сезоне. Лучший футболист мира прошлого года, в свою очередь, заявил, что желает завершить карьеру в футболке «Реала». Зидан также сообщил Модричу, что планирует его использовать в роли, которая не предполагает много оборонительной работы. .

В текущем сезоне в составе «Реала» Модрич сыграл 44 матча, забив в них четыре гола и отдав восемь голевых передач. Его соглашение с «Реалом» истекает летом 2020 года.