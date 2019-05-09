Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе, боец смешанных единоборств Джефф Монсон побывал на параде Победы в Москве. Ветеран единоборств сообщил об этом в своем инстаграме.

Монсон поздравил всех с велики праздником.

«Никто не забыт и ничто не забыто! Живым ветеранам — низкий поклон за победу. Не забудем имён тех, кто ушёл, борясь за наше с вами настоящее и будущее. Мирного всем нам неба над головой!» — написал Монсон.

Напомним, что в 2018 году американец получил российское гражданство. В прошлом году он стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.

В декабре боец был прооперирован в Челябинске, его восстановление после операции заняло два месяца.

Напомним, в активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА.