Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о четырёх Гран-при текущего сезона Формулы-1. Гонщик уверен, что его команда добьется прогресса.

По словам Квята, по воскресенья у него никогда не было ощущения, что все складывалось по-настоящему. По признанию пилота, все всегда было каким-то незаконченным. Лишь этап в Автралии был неплохим, но и там Квят считал, что заслуживал более быстрого темпа.

«Нам нужно продолжать работать и пытаться собрать всё воедино», — цитирует Квята официальный сайт Формулы-1.

Квят подчеркнул, что чем лучше команда будет все понимать, тем сильнее будет двигаться вперед и придут хорошие моменты.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят набрал пока только одно очко. На предыдущем этапе Гран-при в Баку он имел шансы на неплохой результат, но угодил в аварию по вине Даниэля Риккьярдо.