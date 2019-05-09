Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза подвел итог победного матча с «Локомотивом-Кубань». «Зенит» победил дома со счетом 94:78 и повел в серии со счетом 2-1.

Плаза подчеркнул, что «Зенит» заслужил победу. Однако команда пока не может устроить вечернику, поскольку это лишь один шаг к общей цели. По словам Плазы, этот успех не будет стоить ничего, если «Зенит» не сможет выиграть еще один матч в этой серии. Плаза призвал болельщиков поддержать команду.

» Я надеюсь, что на четвёртой игре трибуны проявят себя ещё мощнее — нам очень нужна поддержка болельщиков. Сейчас у нас есть шанс опровергнуть ставки и пройти дальше»,— сказал Плаза после матча с «Локомотивом-Кубанью».

Четвертый матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенит» состоится в субботу на СИБУР Арене. Начало игры в 19.00.