Самарские «Крылья Советов» не будут претендовать на сидящих в тюрьме нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом рассказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

По словам управленца, его клуб не сможет подписать Кокорина и Мамаева из-за недостатка финансов. Проблему не решить даже двукратное падение их стоимости после попадания тюрьму в связи с инцидентами с двумя драками в центре Москвы..

«Даже если их ценник упадет в два раза , мы не потянем. «Крылья» живут в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие спортсмены играют», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс.

Напомним, что 8 мая суд приговорил Кокорина к полутора года заключения в исправительной колонии общего режима, а Мамаева к одному году и пяти месяцам.