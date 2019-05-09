«Голден Стэйт» лишился своего лидера Кевина Дюранта. У нападающего выявлено легкое растяжение правой голени. Травма не позволит американцу сыграть в серии против «Хьюстона».

Баскетболист получил повреждение на последних минутах 5-го матча с «ракетами», который завершился победой «войнов».

«Голден Стэйт» пока имеет минимальное превосходство в противостоянии с «Хьюстоном», ведя в серии 3-2.

Через неделю Дюрант будет осмотрен врачами «Голден Стэйта».

У «Хьюстона» появляется шанс, поскольку «Голден Стэйт будет играть довольно узкой ротацией. Без Дюранта ГСВ стал победителем чемпионата НБА 2015 и 2016 годов, однако большинство из того состава пока не играет на уровне тех сезонов.