Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы, победив на выезде испанскую «Валенсию» со счетом 4:2. Игра проходила на стадионе «Месталья». Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Игроки «Валенсии» открыли счет благодаря голу Кевина Гамейро, который во втором тайме сделал дубль. «Арсенал» сравнял счет с помощью Обамеянга. В начале второго тайма Лаказетт вывел гостей вперед. Обамеянг забил третий гол, а на 88-й минуте забил четвертый, оформив хет-трик.

Напомним, что первый полуфинал в Лондоне также закончился победой «Арсенала» со счетом 3:1.

В финале, который пройдет 29 мая в Баку, «Арсенал» сыграет с победителем пары «Челси»-Айнтрахт». В этом противостоянии не смогли выявить победителя в основное время.