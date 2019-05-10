Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери вышел в финал Лиги Европы четвертый раз, став первым тренером с таким достижением. Его «Арсенал» в полуфинале обыграл в двух матчах «Валенсию». Дома «Арсенал» победил 3:1, а в гостях выиграл 4:2.

Ранее Эмери выводил в финал Лиги Европы испанскую «Севилью». Это происходило в сезонах 2013/14, 2014/15 и 2015/16 годах. Эмери первый тренер, кому удавалось попасть в финал Лиги Европы с двумя разными командами.

Все финалы, в которых участвовал Эмери, его команда побеждала — «Севилья» три раза выигрывала трофей.

Напомним, что в 2012 году Эмери возглавлял московский «Спартак», из которого его уволили еще до конца первого круга сезона 2012/2013.