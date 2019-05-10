В ответном полуфинальном матче Лиги Европы лондонский «Челси» дома в серии пенальти обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта, счет после основного и добавленного времени — 1:1.

В составе английского клуба отличился Рубен Лофтус-Чик с передачи Эдена Азара на 28-й минуте, у гостей забил Лука Йович с передачи Мийята Гачиновича на 49-й минуте.

В серии пенальти футболисты сделали по пять ударов, у лондонцев свою попытку не реализовал Сесар Аспиликуэта, а у франкфуртцев — Мартин Хинтереггер и Гонсало Пасиенсия.

«Челси» вышел в финал турнира, который состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Против команды Маурицио Сарри будет играть другой клуб из Лондона, «Арсенал», который в этот же день второй раз обыграл «Валенсию» (3:1, 4:2).