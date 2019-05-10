В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержали разгромную победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 5:2.

В составе хозяев по шайбе забросили Стивен Кампфер на 3-й минуте, Маркус Йоханссон на 43-й минуте, Патрис Бержерон спустя 30 секунд, причем обе шайбы заброшены в большинстве, Чарли Койл на 58-й минуте в пустые ворота и Крис Вагнер через 10 секунд после четвертого гола.

У гостей отличились Себастьян Ахо на 4-й минуте в большинстве и Грег Маккегг на 30-й минуте.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Отметим, в четвертьфинале турнира «Бостон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4-2 в серии, а «Каролина» выбила из плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс», счет в серии — 4-0.