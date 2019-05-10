В шестом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» обыграли на своей площадке «Торонто Рэпторс» со счетом 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал легкий форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 29 очко, а также сделал 12 подборов.

В составе «Филадельфии» больше всех очков набрал Джимми Батлер, в его активе 25 баллов. Джоэль Эмбиид сделал дабл-дабл: 17 очков и 12 подборов.

После этой встречи команда Бретта Брауна сравняла счет в серии с канадцами до 3-3. Серия продолжается до четырех побед, таким образом, командам осталось провести один матч.

Следующая игра пройдет 13 мая в Торонто, а победившей команде предстоит в полуфинале играть против «Милуоки Бакс», который в четвертьфинале обыграл «Бостон Селтикс» со счетом 4-1.