В шестом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блейзерс» обыграли на своей площадке «Денвер Наггетс» со счетом 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал атакующий защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, который набрал 32 очка.

В составе «Денвера» больше всех очков набрал Никола Йокич, в его активе 29 баллов, 8 передач и 12 подборов. Джамал Мюррей также сделал дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.

После этой встречи команда Терри Стоттса сравняла счет в серии с клубом из Колорадо до 3-3. Серия продолжается до четырех побед, таким образом, командам осталось провести один матч.

Следующая игра пройдет 13 мая в Денвере, а победившей команде предстоит в полуфинале играть против победителя пары «Голден Стейт» — «Хьюстон». В данный момент счет в серии — 3-2 в пользу «Уорриорз».