«Барселона» обязана заплатить «Ливерпулю» 5 миллионов евро бонусом за трансфер бразильца Филиппе Коутиньо.

Об этом сообщает Liverpool Echo. По информации источника, переход 26-летнего футболиста обошелся каталонцам в 123 миллиона евро, но в сделку были также включены бонусы в размере 42 миллионов, и пять из них «Барселона» должна заплатить за то, что бразилец пробился с командой в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд Роуд» разгромил «Барселону» со счетом 4:0. По два мяча забили Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. Первый матч со счетом 3:0 выиграла «Барселона», и по сумме двух встреч в финал вышел «Ливерпуль», где команда Клоппа сыграет против «Тоттенхэма», который вырвал победу у «Аякса».