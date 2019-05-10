Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» провел силовой прием на сопернике, который весит на 28 килограммов больше россиянина.

В середине второго периода Свечников провел силовой прием на защитнике Здено Харе, вес которого составляет 113 килограммов, когда как вес Свечникова — 85 килограммов. Хоккеист «Бостона» после силового приема поднялся со льда и продолжил встречу.

Напомним, в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержали разгромную победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 5:2.

Ранее в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча. «Каролина» выиграла встречу со счетом 5:0 и сократила отставание в серии.