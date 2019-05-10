Российский боец UFC Забит Магомедшарипов может провести следующий поединок в конце лета.

Об этом сообщает FloCombat. По информации источника, соперником бойца станет Брайан Ортега.

Последний на данный момент бой Забита Магомедшарипова прошел на турнире UFC 235 2 марта 2019 года. Тогда россиянин одолел Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на счету бойца 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в 17 из которых он одержал победу. Серия побед Магомедшарипова составляет 13 поединков, пять из которых он провёл в UFC.

Брайан Ортега в своем последнем бою ппроиграл Максу Холлоую. Бой проходил на турнире UFC 231 8 декабря 2018 года.

Ранее стал известен гонорар Забита Магомедшарипова за победу над Джереми Стивенсоном в турнире UFC 235. Россиянин получил 55 тысяч долларов за сам бой, столько же — за победу и 4 тысячи за участие в различных мероприятиях. Всего Забит получил 114 тысяч долларов.