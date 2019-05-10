Организаторы чемпионата мира в Словакии продали все билеты на первые четыре матча турнира.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. По сообщению оргкомитета, на все четыре встречи билеты проданы, на играх будут полные арены.

Первые четыре встречи — это Россия против Норвегии, Чехия против Швеции, Финляндия против Канады и США против Словакии.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует 10 мая. Первый матч на турнире россияне сыграют против Норвегии. Также на групповом этапе Россияне сыграют с Австрией 12 мая, Чехией 13 мая, Италией 15 мая, Латвией 18 мая, Швейцарией 19 мая и Швецией 21 мая.

Капитаном сборной назначили Илью Ковальчука, его ассистентами станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.

Матч россиян против норвежцев пройдет сегодня, 10 мая, и начнется в 17:15 по московскому времени.