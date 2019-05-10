Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал свою заброшенную шайбу в игре против «Бостон Брюинз».

«Отличная работа Джордана Стаала на вбрасывании», — сказал Ахо, слова которого приводит «Газета.Ru».

Он также отметил, что Андрей Свечников сделал нереальную передачу к дальней штанге, и финн просто подправил шайбу.

Напомним, в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержали разгромную победу над «Каролиной Харрикейнз» со счетом 5:2. В составе хозяев по шайбе забросили Стивен Кампфер на 3-й минуте, Маркус Йоханссон на 43-й минуте, Патрис Бержерон спустя 30 секунд, причем обе шайбы заброшены в большинстве, Чарли Койл на 58-й минуте в пустые ворота и Крис Вагнер через 10 секунд после четвертого гола. У гостей отличились Себастьян Ахо на 4-й минуте в большинстве и Грег Маккегг на 30-й минуте.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.