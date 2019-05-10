Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

Об этом сообщает ВВС. По информации источника, «Арсенал» пока не знает, включать ли в заявку на игру полузащитника Генриха Мхитаряна, так как Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.

Ранее лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы, победив на выезде испанскую «Валенсию» со счетом 4:2. Игра проходила на стадионе «Месталья». Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Игроки «Валенсии» открыли счет благодаря голу Кевина Гамейро, который во втором тайме сделал дубль. «Арсенал» сравнял счет с помощью Обамеянга. В начале второго тайма Лаказетт вывел гостей вперед. Обамеянг забил третий гол, а на 88-й минуте забил четвертый, оформив хет-трик.