Президент ИИХФ Рене Фазель поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею и сравнил его с Лигой чемпионов.

По словам Фазеля, в ИИХФ последние дни обсуждают только футбол, в частности происходящее в Лиге чемпионов. Швейцарец считает, что вылет «Барселоны» и спасение «Тоттенхэма» на последней секунде – это спортивное чудо.

«Думаю, на нашем чемпионате мира случится что-то подобное, а победу одержит команда с характером и волей. Думаю, всем любителям хоккея турнир запомнится», — сказал Фазель, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).

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